नए शुल्कों को लेकर PVR आइनॉक्स से भिड़े निर्माता, जानिए क्या है पूरा मामला?

फिल्म निर्माता PVR आइनॉक्स के नए फीस प्रस्तावों से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि ये नए शुल्क पुराने वर्चुअल प्रिंट फीस (VPF) की जगह तो आ गए हैं, लेकिन इनसे उनके पैसे बच नहीं रहे, बल्कि उलटा नुकसान हो रहा है।

इस सिनेमा चेन ने 2 विकल्प सुझाए हैं, हर शो के लिए एक तय 'एग्जिबिशन सर्विस चार्ज' या फिर राजस्व में हिस्सेदारी को संशोधित कर अधिकतम 7.5% तक सीमित करना।

लेकिन फिल्म निर्माताओं के अनुसार, इन दोनों विकल्पों से सिनेमाघर मालिकों को ही ज्यादा फायदा मिलेगा और फिल्म बनाने वालों के हिस्से में कम पैसा आएगा।