स्ट्रीमिंग विवाद के बीच रुकी तमिल फिल्मों की रिलीज, जानिए क्या है पूरा मालमा?

निर्देशकों का कहना है कि अवधि बढ़ने से स्ट्रीमिंग डील से होने वाली कमाई पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर तब जब कई फिल्में थिएटरों में 8 हफ्तों तक चल ही नहीं पातीं।

अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं होता है तो 1 सितंबर से नई रिलीज और शूटिंग दोनों को रोकने का फैसला लिया जा सकता है।

निर्देशकों ने साफ शब्दों में कहा है कि 1 सितंबर से तमिलनाडु में कोई भी नई तमिल फिल्म थिएटरों में रिलीज नहीं होगी।

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है, शायद कुछ चुनिंदा फिल्मों के लिए ही यह लंबी अवधि तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल तमिल सिनेमा जगत में सभी की नजरें इस विवाद के हल पर टिकी हैं।