'डॉन 3' से रणवीर सिंह के हटते ही बॉलीवुड में बवाल, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने की अभिनेता की आलोचना
रणवीर सिंह के अचानक 'डॉन 3' से अलग होने से प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को गहरी चिंता हुई है। गिल्ड का कहना है कि आखिरी मौके पर इस तरह किसी प्रोजेक्ट से बाहर निकलने से शूटिंग का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है और फिल्म से जुड़े कई लोगों की नौकरियों पर भी संकट आ जाता है।
गिल्ड ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों से पेशेवर रवैया अपनाने और मिलकर काम करने की अपील की है। गिल्ड को उम्मीद है कि रणवीर और फरहान अख्तर आपस में इस मामले को शांति से सुलझा लेंगे।
इधर, एक्सेल एंटरटेनमेंट और पैनोरमा स्टूडियोज ने भी रणवीर के फिल्म छोड़ने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उनके इस फैसले पर दोनों कंपनियों ने आधिकारिक आपत्ति जताई है।
रणवीर ने भेजा FWICE को कानूनी नोटिस
इसके अलावा, रणवीर ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइ (FWICE) को कानूनी नोटिस भेजा है।
दरअसल FWICE ने उनके खिलाफ एक असहयोग का निर्देश जारी किया था। इस मामले की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रणवीर के इस कदम ने बॉलीवुड को काफी निराश किया है।
इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे लेकर चिंतित हैं कि भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या होगा।