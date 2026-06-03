'डॉन 3' से रणवीर सिंह के हटते ही बॉलीवुड में बवाल, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने की अभिनेता की आलोचना मनोरंजन Jun 03, 2026

रणवीर सिंह के अचानक 'डॉन 3' से अलग होने से प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को गहरी चिंता हुई है। गिल्ड का कहना है कि आखिरी मौके पर इस तरह किसी प्रोजेक्ट से बाहर निकलने से शूटिंग का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है और फिल्म से जुड़े कई लोगों की नौकरियों पर भी संकट आ जाता है।

गिल्ड ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों से पेशेवर रवैया अपनाने और मिलकर काम करने की अपील की है। गिल्ड को उम्मीद है कि रणवीर और फरहान अख्तर आपस में इस मामले को शांति से सुलझा लेंगे।

इधर, एक्सेल एंटरटेनमेंट और पैनोरमा स्टूडियोज ने भी रणवीर के फिल्म छोड़ने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उनके इस फैसले पर दोनों कंपनियों ने आधिकारिक आपत्ति जताई है।