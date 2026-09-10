'हनुमान अंश 2': कैंची धाम पर बनेगी अगली फिल्म, विराट-अनुष्का भी देंगे हाजिरी?
'हनुमान अंश', नीम कारौली बाबा पर बनी भक्ति फिल्म 7 अगस्त से दर्शकों का दिल जीत रही है।
निर्माता नम्रता सिंह अभी से 'हनुमान अंश 2' की तैयारी में जुट गई हैं, जो बाबा के कैंची धाम से जुड़ाव पर आधारित होगी।
उन्होंने बताया कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसे मशहूर भक्त छोटे-छोटे रोल में नजर आ सकते हैं।
इससे फैंस को फिल्म में एक अलग ही रोमांच देखने को मिलेगा।
विशाल ने पूरी की 22 दिन में शूटिंग
यह अगली फिल्म कैंची धाम की उन घटनाओं को सामने लाएगी, जो एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में मशहूर है।
यहां दुनिया भर से भक्त और बड़े-बड़े सितारे दर्शन के लिए आते हैं। नम्रता के मन में एक तीसरी फिल्म का भी विचार है, जिसे वो इस कहानी को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बनाना चाहती हैं।
लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने पहले भाग की पटकथा एक महीने से भी कम समय में लिखी थी और सिर्फ 22 दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी।