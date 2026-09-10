'हनुमान अंश 2': कैंची धाम पर बनेगी अगली फिल्म, विराट-अनुष्का भी देंगे हाजिरी?

यह अगली फिल्म कैंची धाम की उन घटनाओं को सामने लाएगी, जो एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में मशहूर है।

यहां दुनिया भर से भक्त और बड़े-बड़े सितारे दर्शन के लिए आते हैं। नम्रता के मन में एक तीसरी फिल्म का भी विचार है, जिसे वो इस कहानी को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बनाना चाहती हैं।

लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने पहले भाग की पटकथा एक महीने से भी कम समय में लिखी थी और सिर्फ 22 दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी।