क्या 'रामायण' में रावण का महिमामंडन? निर्माता बोले- देवताओं ने भी उन्हें दिए थे वरदान
'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा ने फिल्म में रावण को दिखाने के तरीके को लेकर उठ रहे सवालों पर बात की है।
उन्होंने साफ किया कि फिल्म रावण का महिमामंडन नहीं कर रही है, बल्कि यह इस बात की गहराई में जाती है कि कैसे एक बच्चा, दशानन, इतिहास के सबसे कुख्यात खलनायकों में से एक बन गया।
इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
नमित ने कहा कि 'रामायण' राम-सीता के बीच बनाती है संतुलन
नमित ने बताया कि यह फिल्म सिर्फ रावण की यात्रा को समझने के बारे में ही नहीं, बल्कि भगवान राम और सीता के बारे में भी उतनी ही है।
उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ उसकी यात्रा दिखाई है, कि वह बचपन से रावण कैसे बन गया। वह दशानन था, लेकिन वह बच्चा इतना शक्तिशाली क्यों बन गया?"
कुछ विवादों के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और तगड़ी कमाई की है। इस महाकाव्य की कहानी दूसरे भाग में भी जारी रहेगी।