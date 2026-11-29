नमित ने बताया कि यह फिल्म सिर्फ रावण की यात्रा को समझने के बारे में ही नहीं, बल्कि भगवान राम और सीता के बारे में भी उतनी ही है।

उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ उसकी यात्रा दिखाई है, कि वह बचपन से रावण कैसे बन गया। वह दशानन था, लेकिन वह बच्चा इतना शक्तिशाली क्यों बन गया?"

कुछ विवादों के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और तगड़ी कमाई की है। इस महाकाव्य की कहानी दूसरे भाग में भी जारी रहेगी।