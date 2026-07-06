'विश्वनाथ एंड संस' को नागा वामसी ने बताया ब्लॉकबस्टर, क्या सूर्या की फिल्म तोड़ेगी रिकॉर्ड?

'विश्वनाथ एंड संस' में है उम्र के अंतर वाला रोमांस

इस फिल्म में सूर्या संजय विश्वनाथ का किरदार निभा रहे हैं, जो 40 की उम्र के एक अनुभवी पिस्टल शूटर हैं। उनकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब मैडी (ममीथा बैजू) उनकी दुनिया में आती है। मैडी अपनी 20 की उम्र में हैं।

यह कहानी उम्र के इस अंतर वाले रोमांस और उनके भावनात्मक उतार-चढ़ाव पर आधारित है। फिल्म में राधिका सरथकुमार, रवीना टंडन और नासर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

सिथारा एंटरटेनमेंट्स इस फिल्म का निर्माण कर रही है और इसका संगीत जी वी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। यह फिल्म दर्शकों का खूब ध्यान अपनी ओर खींचेगी, ऐसा लगता है।