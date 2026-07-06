'विश्वनाथ एंड संस' को नागा वामसी ने बताया ब्लॉकबस्टर, क्या सूर्या की फिल्म तोड़ेगी रिकॉर्ड?
निर्माता नागा वामसी सूर्या की अगली फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' को लेकर इतने आश्वस्त हैं, कि उन्होंने इसे 200 प्रतिशत ब्लॉकबस्टर बता दिया है।
यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को रिलीज होगी। यह उत्साह सूर्या की पिछली फिल्म 'करप्पु' की जबरदस्त कामयाबी के बाद आया है, जो मई में रिलीज हुई थी और जिसने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था।
नागा बताते हैं कि उनकी टीम इस सफलता के जोश में है और उनका वादा है कि यह फिल्म एक 'पूरी तरह पारिवारिक फिल्म' होगी, जो हर किसी का खूब मनोरंजन करेगी।
'विश्वनाथ एंड संस' में है उम्र के अंतर वाला रोमांस
इस फिल्म में सूर्या संजय विश्वनाथ का किरदार निभा रहे हैं, जो 40 की उम्र के एक अनुभवी पिस्टल शूटर हैं। उनकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब मैडी (ममीथा बैजू) उनकी दुनिया में आती है। मैडी अपनी 20 की उम्र में हैं।
यह कहानी उम्र के इस अंतर वाले रोमांस और उनके भावनात्मक उतार-चढ़ाव पर आधारित है। फिल्म में राधिका सरथकुमार, रवीना टंडन और नासर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
सिथारा एंटरटेनमेंट्स इस फिल्म का निर्माण कर रही है और इसका संगीत जी वी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। यह फिल्म दर्शकों का खूब ध्यान अपनी ओर खींचेगी, ऐसा लगता है।