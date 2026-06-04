निर्माता कोटापडी जे. राजेश का कबूलनामा, बोले- 'हीरो' और 'डॉक्टर' में डूबे 120 करोड़, COVID-19 ने किया बेड़ागर्क मनोरंजन Jun 04, 2026

'हीरो' और 'डॉक्टर' जैसी फिल्मों के निर्माता कोटापाडी जे. राजेश ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इन 2 फिल्मों में उन्हें करीब 120 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है।

कोटापाडी ने इन फिल्मों को अपने हाथ में इसलिए लिया था, ताकि किसी पुराने कर्ज को चुकाया जा सके। उन्हें उम्मीद था कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में अच्छा प्रदर्शन करेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन रिलीज में देरी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के खराब प्रदर्शन ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

सबसे ज्यादा झटका तब लगा, जब फिल्म 'हीरो' को रिलीज के बाद करीब 30 करोड़ रुपये लौटाने पड़े।