एकता कपूर ने 'लॉक अप' विजेता चुनने से किया इनकार, जानिए एक करोड़ का ताज किसके सिर सजेगा?

'लॉक अप: सच या सजा सीजन 2' का समापन आज रात होने वाला है और दर्शक यह जानने को बेताब हैं कि खिताब कौन जीतेगा। 5 फाइनलिस्ट- शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत- इस बड़ी टक्कर के लिए तैयार हैं।

हाल ही में एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि क्या श्रेया कालरा को पहले ही विजेता चुन लिया गया है, तो शो की निर्माता एकता कपूर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'क्यों अगर शिवांगी होंगी तो क्या प्रॉब्लम है?'

उन्होंने मुस्कुराते हुए यह भी साफ किया कि विजेता को चुनने का काम उनका नहीं है।