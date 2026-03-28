'धुरंधर 2' के तूफान से 'भूत बंगला' को बचाएंगी एकता कपूर, टाल दी फिल्म की रिलीज

बदलाव अब इस दिन पर्दे पर आएगी फिल्म एकता की फिल्म 'भूत बंगला' अब 10 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। फिल्म की रिलीज में देरी की खबरों के बीच वैरायटी इंडिया ने भी पुष्टि की है कि इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। । अब इसकी नई रिलीज डेट 17 अप्रैल, 2026 तय की गई है। दरअसल, 'धुरंधर 2' फिलहाल सिनेमाघरों में राज कर रही है, इसलिए एकता कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं।

दबदबा हाउसफुल सिनेमाघर, हर स्क्रीन पर 'धुरंधर 2' का कब्जा 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आया है कि बड़े-बड़े हॉलीवुड सितारे भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। फिल्म अभी भी हाउसफुल सिनेमाघरों में चल रही है और लगभग सभी स्क्रीन्स पर इसी का कब्जा है। यहां तक कि हॉलीवुड सुपरस्टार रायन गोसलिंग की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', जिसे विशेष रूप से IMAX के लिए फिल्माया गया था, उसे भी भारत में उतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाईं, जितनी उसे जरूरत थी।

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कदम एकता ने किया समझदारी भरा काम इंडस्ट्री के एक सूत्र के अनुसार, 'भूत बंगला' के निर्माताओं को 'धुरंधर 2' से मुकाबला करने की चुनौतियों का अहसास हो गया था। ये बिजनेस से जुड़ा है बेहतरीन फैसला है, जो न केवल निर्माताओं के लिए, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फायदे का सौदा है। एकता की मां और निर्माता शोभा कपूर ने भी इस फैसले का पूरा समर्थन किया है। इससे पहले यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने भी 'धुरंधर 2' से टकराने से परहेज किया था।

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रिलीज सलमान खान की 'मातृभूमि' की जगह लेगी अक्षय की 'भूत बंगला' 'भूत बंगला' अब 17 अप्रैल को रिलीज होगी। पहले ये तारीख सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि'के लिए आरक्षित थी। हालांकि, अभिनेता-गायक प्रशांत तमांग के असामयिक निधन के कारण 'मातृभूमि' की शूटिंग प्रभावित हुई और फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया। इस खाली स्लॉट का फायदा उठाते हुए एकता ने अपनी फिल्म को वहां शिफ्ट कर दिया है। वो अब पूरे 1 हफ्ते बाद फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आएंगी ताकि इसकी कमाई उतनी प्रभावित न हो।