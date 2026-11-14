रणबीर कपूर की 'रामायण' को OTT पर देखने के लिए करना होगा इंतजार, सामने आई वजह

फिल्म निर्माता दिल राजू ने बताया है कि रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका वाली नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के OTT राइट्स अभी तक नहीं बिके हैं। आमतौर पर बड़ी फिल्मों के रिलीज होने के बाद उनके डिजिटल राइट्स बिक जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के मामले में अभी ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए दर्शकों को इसे OTT पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इसकी रिलीज की तारीख घोषित नहीं की है।