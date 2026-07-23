'द बैचलर' की निर्माता को शूटिंग के दौरान हुई थी ये बड़ी बीमारी, ICU में एक महीना बिताकर मौत को दी मात
'द बैचलर' की जानी-मानी निर्माता डेसिरी डकेट ने 2024 में 'द गोल्डन बैचलरेट' की शूटिंग के दौरान ब्रेन एन्यूरिज्म से जुड़ी अपनी आपबीती साझा की है।
उन्होंने बताया कि दर्द इतना भयानक था जैसे किसी ने उनके सिर के अंदर बैट से मार दिया हो। डेसिरी ने खुलासा किया कि उन्हें ब्रेन ब्लीडिंग और स्ट्रोक हुआ था, जिसके चलते उनके शरीर का संचालन पूरी तरह रुक गया था।
हालांकि, उनके साथ मौजूद सहकर्मियों ने फौरन समझदारी दिखाई और उन्हें तत्काल आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई।
डेसिरी ने लॉस एंजिल्स के ICU में बिताया एक महीना
डेसिरी ने लॉस एंजिल्स के ICU में पूरा एक महीना बिताया और इस दौरान वे कुछ समय के लिए कोमा में भी रहीं। उन्हें फिर से चलना और बोलना सीखना पड़ा।
डेसिरी ने बताया कि आमतौर पर ऐसे गंभीर मामलों में जीवित बच पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने ठीक होने का श्रेय वह अपने परिवार, दोस्तों और 'बैचलर नेशन' के प्यार और समर्थन को देती हैं।
डेसिरी कहती हैं कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कितने लोग उनकी परवाह करते हैं, तो उन्हें जीने की नई उम्मीद मिली। इस अनुभव के बाद वह अपने करीबियों के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस करती हैं।