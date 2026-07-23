'द बैचलर' की निर्माता को शूटिंग के दौरान हुई थी ये बड़ी बीमारी, ICU में एक महीना बिताकर मौत को दी मात

डेसिरी ने लॉस एंजिल्स के ICU में पूरा एक महीना बिताया और इस दौरान वे कुछ समय के लिए कोमा में भी रहीं। उन्हें फिर से चलना और बोलना सीखना पड़ा।

डेसिरी ने बताया कि आमतौर पर ऐसे गंभीर मामलों में जीवित बच पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने ठीक होने का श्रेय वह अपने परिवार, दोस्तों और 'बैचलर नेशन' के प्यार और समर्थन को देती हैं।

डेसिरी कहती हैं कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कितने लोग उनकी परवाह करते हैं, तो उन्हें जीने की नई उम्मीद मिली। इस अनुभव के बाद वह अपने करीबियों के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस करती हैं।