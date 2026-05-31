'अजा: सुंदरि' के निर्माताओं पर फूटा स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा- शूटिंग तो खत्म हुई पर नहीं दिए सब्जी-किराने के पैसे
मलयालम फिल्म 'अजा: सुंदरि' बड़ी मुश्किल में फंस गई है। जोजू जॉर्ज और लिजोमोल जोस की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म के निर्माताओं पर कोझिकोड के स्थानीय दुकानदारों का पैसा हड़पने का आरोप लगा है।
सब्जी और किराने का सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सामान की सप्लाई करने के बदले उन्हें लाखों रुपये का भुगतान नहीं किया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अब भी 4 छोटे कारोबारियों को अपने पैसे मिलने का इंतजार है।
मामला बढ़ता देख अब मशहूर निर्माता आशिक अबू ने खुद इस विवाद में एंट्री ली है और उन्होंने इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भरोसा दिया है।
OPM सिनेमा ने सजित को 25 लाख ट्रांसफर किए
अबू ने बताया कि वड़करा के एक व्यक्ति सजित को फिल्म की शूटिंग के दौरान खाने-पीने का सारा इंतजाम देखने का जिम्मा दिया गया था। OPM सिनेमा ने उसे 15 किस्तों में कुल 25 लाख रुपये भेजे थे, लेकिन जब व्यापारियों ने शिकायत की कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं तो कंपनी ने सजित का अंतिम भुगतान रोक दिया। उन्होंने पैसे के लेन-देन में गड़बड़ी के आरोप में फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई।
अबू का आश्वासन: OPM करेगी व्यापारियों को भुगतान
अबू ने सबको भरोसा दिलाया कि कानूनी कार्रवाई का नतीजा चाहे जो भी हो, OPM सिनेमा प्रभावित व्यापारियों को सीधे भुगतान करेगा। उन्होंने कहा कि वे बिल और बैंक खातों का विवरण इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। अबू ने बताया, "हमने पहले ही प्रभावित व्यापारियों से बिल और बैंक खाते के विवरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सभी लंबित भुगतान सीधे हमारी कंपनी करेगी।"