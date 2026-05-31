'अजा: सुंदरि' के निर्माताओं पर फूटा स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा- शूटिंग तो खत्म हुई पर नहीं दिए सब्जी-किराने के पैसे

OPM सिनेमा ने सजित को 25 लाख ट्रांसफर किए

अबू ने बताया कि वड़करा के एक व्यक्ति सजित को फिल्म की शूटिंग के दौरान खाने-पीने का सारा इंतजाम देखने का जिम्मा दिया गया था। OPM सिनेमा ने उसे 15 किस्तों में कुल 25 लाख रुपये भेजे थे, लेकिन जब व्यापारियों ने शिकायत की कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं तो कंपनी ने सजित का अंतिम भुगतान रोक दिया। उन्होंने पैसे के लेन-देन में गड़बड़ी के आरोप में फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई।