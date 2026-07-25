धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: क्या बोले सितारे?

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: प्रियंका-सोनाक्षी ने बजाई ताली, प्रकाश राज बोले- बधाई हो; मेरे प्यारे कॉकरोचों

लेखन नेहा शर्मा 05:52 pm Jul 25, 202605:52 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक विवाद और दिल्ली के जंतर-मंतर पर 1 महीने से जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने एक्स पर इसकी घोषणा 'कॉकरोच जनता पार्टी' और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले की। प्रदर्शनकारियों की इस मुख्य मांग के पूरे होने पर सोशल मीडिया पर प्रकाश राज समेत फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।