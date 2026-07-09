'द साइकिल ऑफ लव' का ट्रेलर दिल छू लेगा

प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया 'द साइकिल ऑफ लव' का ट्रेलर, सच्ची घटना पर है आधारित

लेखन ज्योति सिंह 05:47 pm Jul 09, 202605:47 pm

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द साइकिल ऑफ लव' का ट्रेलर जारी किया है। वह फिल्म से बतौर कार्यकारी निर्माता जुड़ी हैं, जबकि इसका निर्देशन ऑरलैंडो वॉन आइन्सीडेल ने किया है। इसकी कहानी 1970 के दशक में घटित दिल्ली के रहने वाले 23 वर्षीय कलाकार पीके महानंदिया पर आधारित है, जो सच्चे सच्चे प्यार की तलाश में भारत से स्वीडन तक 6,000 मील की यात्रा पर साइकिल से निकले थे। ये सेकंड-हैंड साइकिल उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेचकर खरीदी थी।