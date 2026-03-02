फिल्म 'वाराणसी' पर प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा अपडेट दिया

फिल्म 'वाराणसी' इस मामले में रचेगी इतिहास, प्रियंका चोपड़ा ने दिया बड़ा संकेत

लेखन ज्योति सिंह 01:57 pm Mar 02, 202601:57 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की बहुप्रीक्षित फिल्म 'वाराणसी' अपनी भव्यता को लेकर लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। खबर है कि फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग बर्फीले महाद्वीप पर होने जा रही है जिसका संकेत प्रियंका चोपड़ा ने अपनी हालिया पोस्ट में दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसा करने के बाद 'वाराणसी' भारतीय सिनेमा की पहली हिंदी फिल्म बन जाएगी। दरअसल, निर्माता फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग करने अंटार्कटिका के सबसे बड़े हिमखंड रॉस आइस शेल्फ पर जाएंगे।