प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड गाला 2026 में ग्लोबल वैंगार्ड ऑनर से किया जाएगा सम्मानित

गोल्ड हाउस द्वारा आयोजित गोल्ड गाला का 5वां संस्करण जल्द ही आने वाला है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 650 से ज्यादा व्यक्ति इस साल की गोल्ड 100 सूची का जश्न मनाने के लिए शामिल होंगे। इनमें से एक नाम प्रियंका का भी है, जिन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच एक पुल के रूप में उनके 25 साल के सफर और एशियाई प्रशांत संस्कृति के लिए उनके अहम योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा।

पहचान

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं प्रियंका

एक अभिनेत्री होने के अलावा, प्रियंका ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी, पर्पल पेबल पिक्चर्स में एक निर्माता के ताैर पर अपना दबदबा कायम किया है। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं, और उनका नाम टाइम 100 और फोर्ब्स की "सबसे शक्तिशाली महिलाओं" की सूची में शामिल हो चुका है। काम की बात करें, तो प्रियंका आगामी फिल्म 'वाराणसी' में व्यस्त हैं, जिसका निर्माण एसएस राजामौली कर रहे हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे।