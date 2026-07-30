'वाराणसी' की शूटिंग के बीच सैर-सपाटे पर निकलीं प्रियंका चोपड़ा, सामने आई ये तस्वीर

सोशल मीडिया पर आई तस्वीर में, प्रियंका को पति निक के साथ AMB सिनेमाज में पोज देते हुए देखा जा सकता है, जो महेश बाबू की सह-स्वामित्व वाली मल्टीप्लेक्स श्रृंखला है।

इसके साथ कैप्शन दिया, 'AMB सिनेमाज में एक शानदार शाम रही। विश्व भ्रमण करने वाले सुपरस्टार महेश बाबू, देसी गर्ल 'मंदाकिनी' प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने अपनी उपस्थिति से हमें एक यादगार फिल्मी रात का तोहफा दिया। आप सभी की मेजबानी करना हमारे लिए खुशी की बात थी।'