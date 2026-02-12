निक जोनास पर कटाक्ष और बॉलीवुड छोड़ने का डर, प्रियंका चोपड़ा ने सब बेबाकी से बताया

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने दिल के राज खोलकर सबके सामने रख दिए। एक तरफ जहां उन्होंने हॉलीवुड में 'जीरो से शुरुआत' करने के उस खौफनाक दौर को याद किया, जब उन्होंने अपना चमकता बॉलीवुड करियर दांव पर लगा दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने उन ट्रोलर्स को भी कड़ा जवाब दिया है, जो उनकी और निक जोनास की शादी टूटने की राह देख रहे हैं। क्या कुछ बोलीं प्रियंका, आइए जानते हैं।

फैसला सबकुछ खोकर प्रियंका ने चुनी एक नई राह प्रियंका ने वैराइटी से बातचीत में अपने उस फैसले को याद किया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया, "30 की उम्र में अपने करियर को फिर से शुरू करना बेहद डरावना होता है। उस वक्त मैं भारत में पूरी तरह सुरक्षित थी, आर्थिक रूप से मजबूत थी और मेरा नाम स्थापित हो चुका था, लेकिन मैंने उस सबकुछ खत्म कर एक नई राह चुनने का फैसला किया। बॉलीवुड में जमे-जमाए करियर को दांव पर लगाना आसान नहीं था।"

दो टूक सिर्फ दिखावे के लिए हॉलीवुड में काम नहीं करना चाहती थीं प्रियंका प्रियंका ने बताया कि जब उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा तो लोगों की उनके प्रति सीमित सोच थी। वो बोलीं, "लोग मुझसे कहते थे अरे आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। मेरे कमरे में कदम रखने से पहले ही लोगों के मन में मुझे लेकर एक पूर्वधारणा बनी होती थी। मैं सिर्फ दिखावे के लिए हॉलीवुड का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मेरा लक्ष्य बिना सीमाओं वाले मनोरंजन का हिस्सा बनना था, जहां सिनेमा की कोई सरहद न हो।"

प्रतिक्रिया पहले मुश्किल था सहना, अब करती हैं नजरअंदाज प्रियंका ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है, जो साल 2018 में निक जोनास के साथ हुई उनकी शादी के समय से ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे उनके बीच 10 साल की उम्र का फासला हो या फिर अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन। प्रियंका ने माना कि एक समय था, जब इन बातों को सहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उन्होंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है।

रिश्ता "हमारी शादी टूटने का इंतजार कर रहे लोग" प्रियंका बोलीं, "हमें साथ में 8 साल हो चुके हैं। अगर लोग अब भी हमारी शादी के टूटने का इंतज़ार करना चाहते हैं तो ये उनकी पसंद है। मैंने अब इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि हमारे बारे में ऐसी क्या बात थी, जो लोगों को इतनी बुरी लगी। शायद वाे हमारा अलग-अलग देशों से होना, अलग धर्म या फिर उम्र का फासला था। वो सब वाकई बहुत दुखद था।"

असर अब बाहर की बातें बस फिसलकर निकल जाती हैं- प्रियंका प्रियंका ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने और निक ने इन बाहरी आवाजों से खुद को बचाया। उन्होंने कहा, "बाहर देखने के बजाय, हम दोनों ने बस एक-दूसरे की ओर देखा और कहा 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब ये बातें मेरे लिए वैसी ही हैं जैसे 'बत्तख की पीठ पर पानी' यानी इन बातों का मुझ पर अब कोई असर नहीं होता। वो आती हैं और फिसलकर निकल जाती हैं।"