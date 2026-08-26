कृति सैनन का विवादित विज्ञापन हटा

कृति सैनन विवादों मे, भारी विरोध के बीच ज्वेलरी ब्रांड ने हटाया रक्षाबंधन का विज्ञापन

लेखन नेहा शर्मा 11:44 am Aug 26, 202611:44 am

क्या है खबर?

ज्वेलरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसेडर कृति सैनन अपने हालिया रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर विवादों में हैं। इस विज्ञापन में पालतू जानवरों के लिए राखी और कृति के आधुनिक पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। ट्रोल्स ने कृति के पहनावे और विज्ञापन के कांसेप्ट को त्योहार की परंपरा के खिलाफ बताकर जमकर ट्रोल किया। लगातार बढ़ता विरोध देख ज्वेलरी ब्रांड ने बयान जारी कर इस विवादित विज्ञापन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया है।