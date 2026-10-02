प्रियंका चोपड़ा जोनास ने की एसएस राजामौली की नई फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' की तारीफ, कही ये बात

प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इंस्टाग्राम पर तेलुगु की नई फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' का ट्रेलर साझा किया है।

यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। एस.एस. कार्तिकेय ने इस फिल्म को बनाया है और एसएस राजामौली ने इसे निर्मित किया है।

इसमें फहद फासिल एक जादूगर का किरदार निभा रहे हैं, जो एक युवा जिन्न (सारा पालकर) के साथ मिलकर काम करता है।

प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर इस ट्रेलर को साझा करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने दर्शकों से अपील की है कि वे इस फिल्म को बड़े पर्दे पर जाकर देखें।