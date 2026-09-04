प्रियंका चोपड़ा जोनास बनीं 2026 कार्ल लेगरफेल्ड पुरस्कार की एंबेसडर

प्रियंका कार्ल लेगरफेल्ड पुरस्कार देंगी, जिसमें 200,000 यूरो की रकम के साथ-साथ एक साल तक सस्टेनेबिलिटी से लेकर मार्केटिंग तक हर पहलू पर खास सलाह दी जाएगी।

वहीं, लॉरेंस 400,000 यूरो का ग्रैंड प्राइज और LVMH की विशेषज्ञ सलाह सौंपेंगी। स्परबुंड 200,000 यूरो और मेंटरशिप पैकेज वाले `सावॉयर-फेयर` पुरस्कार की विजेता को सम्मानित करेंगी।

दुनिया भर से आए हजारों आवेदनों में से बेल्जियम की जूली केगेल्स और केन्या की योशिता 1967 समेत नौ फाइनलिस्ट चुने गए हैं।

फैशन जगत के कई जाने-माने नामों ने इन हजारों ग्लोबल आवेदनों की समीक्षा की, जिनमें से सेमीफाइनलिस्ट और फिर फाइनलिस्ट का चुनाव हुआ। स्परबुंड भी ग्रुप के मशहूर डिजाइनर्स के साथ जूरी में शामिल होंगी।