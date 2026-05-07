प्रियंका चोपड़ा और ऑरलैंडो ब्लूम की जोड़ी मचाएगी धमाल, थ्रिलर फिल्म 'रीसेट' के लिए मिलाया हाथ

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के हाथ एक और बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट लगा है। वो जल्द ही थ्रिलर फिल्म 'रीसेट' में नजर आएंगी। इस फिल्म में प्रियंका के साथ मशहूर हॉलीवुड सुपरस्टार ऑरलैंडो ब्लूम लीड रोल में होंगे। प्रियंका और ऑरलैंडो की नई जोड़ी पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। हॉलीवुड में प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इस नई फिल्म की घोषणा ने उनके प्रशंसकों को काफी उत्साहित कर दिया है।

पसंद प्रियंका और ऑरलैंडो की जोड़ी पर फिदा हुए निर्देशक डेडलाइन के मुताबिक, प्रियंका-ऑरलैंडो एक नई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 'रीसेट' में साथ नजर आएंगे, जिसका निर्देशन मैट स्मुक्लर करेंगे। इसकी शूटिंग इसी साल अगस्त में शुरू होने वाली है। निर्देशक बोले, "मैं ऐसी जोड़ी की तलाश में था, जहां आकर्षण और अविश्वास सहजता से एक साथ मौजूद रह सकें। फिल्म की कहानी की मांग ऐसी थी कि दर्शक किरदारों की तरफ खिंचे भी और उन पर शक भी करें और प्रियंका-ऑरलैंडो की जोड़ी इस पैमाने पर बिल्कुल खरी उतरती है।"

कहानी जंगल में फंसी प्रियंका चोपड़ा और एक 'अजनबी' का साथ जॉर्डन रॉलिन्स ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। ये एक ऐसी महिला (प्रियंका) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अचानक खुद को सभ्यता से कोसों दूर एक सुनसान जंगल में पाती है। उसे ये याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंची। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास एक अनजान, लेकिन आकर्षक अजनबी (ऑरलैंडो) पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता पर वह अजनबी शायद वह नहीं है, जो वो होने का दावा कर रहा है।

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फिल्म निर्माण एक्टिंग के साथ फिल्म निर्माण में भी साथ आए प्रियंका और ऑरलैंडो 'रीसेट' का निर्माण फ्रैट्रिसाइडल फिल्म्स के जॉन होएबर और एरिच होएबर, केमिकली अल्टर्ड के माइकल लाजारोविच और रोड्स एंटरटेनमेंट के मैथ्यू रोड्स मिलकर कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रियंका की प्रोडक्शकन कंपनी 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' और ऑरलैंडो की कंपनी 'अमेजिंग आउल' ने सह-निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। कुल मिलाकर न सिर्फ प्रियंका फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं, बल्कि वो बतौर निर्माता भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगी।

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