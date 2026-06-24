प्रियंका चोपड़ा ने लिंगभेद पर दिया एक बेबाक बयान, कही ये बड़ी बात

प्रियंका के बयान पर आईं मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

प्रियंका के इस बयान पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, जहां कई लोगों ने उनकी तारीफ की, वहीं कुछ ने आलोचना भी की।

कुछ लोगों ने समानता के लिए उनके समर्थन की सराहना की, जबकि कुछ अन्य लोगों ने घर के कामों के बंटवारे के तरीके पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें उन जगहों पर रहना पसंद नहीं है, जहां वे खुश नहीं हैं।

प्रियंका ने कहा, 'मैं वो इंसान हूं, जिसे गंदगी में रहना पसंद नहीं, क्योंकि फिर आप उसकी बदबू के आदी हो जाते हैं।'