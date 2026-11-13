प्रियंका चोपड़ा साइंस-फाई फिल्म 'ब्लूफ्लाई' में आएंगी नजर, जानिए क्या होगा खास
हॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रसेल क्राउ के साथ प्रियंका चोपड़ा एक नई साइ-फाई फिल्म में नजर आएंगी।
'ब्लूफ्लाई' नाम की इस फिल्म की शूटिंग इस समय ऑस्ट्रेलिया में जारी है। फिल्म में प्रियंका मायला रीस नाम की एक यूएन इंटरप्रेटर का दिलचस्प किरदार निभा रही हैं।
मायला को क्राउ के किरदार के साथ कांगो में एक गुप्त मिशन पर जाना है। यह किरदार प्रियंका के अब तक के एक्शन से भरे किरदारों से काफी अलग है।
'ब्लूफ्लाई' की कहानी एक खोए हुए विमान को ढूंढने के इर्द-गिर्द घूमती है
यह पूरी कहानी एक खोए हुए मिलिट्री विमान की तलाश के उनके एडवेंचर पर आधारित है। अपने इस किरदार के लिए प्रियंका यूएन अनुवादकों के साथ काम करने के अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल कर रही हैं।
इस फिल्म में माइकल चिक्लिस भी एक अमेरिकी सरकारी अधिकारी के किरदार में दिखेंगे।
'ब्लूफ्लाई' के साथ, प्रियंका के हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में एक और बड़ी फिल्म शामिल हो जाएगी। इसके अलावा, उनकी 'वाराणसी' और 'जजमेंट डे' जैसी फिल्में भी 2027 में रिलीज होने वाली हैं।