प्रियंका चोपड़ा साइंस-फाई फिल्म 'ब्लूफ्लाई' में आएंगी नजर, जानिए क्या होगा खास

यह पूरी कहानी एक खोए हुए मिलिट्री विमान की तलाश के उनके एडवेंचर पर आधारित है। अपने इस किरदार के लिए प्रियंका यूएन अनुवादकों के साथ काम करने के अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल कर रही हैं।

इस फिल्म में माइकल चिक्लिस भी एक अमेरिकी सरकारी अधिकारी के किरदार में दिखेंगे।

'ब्लूफ्लाई' के साथ, प्रियंका के हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में एक और बड़ी फिल्म शामिल हो जाएगी। इसके अलावा, उनकी 'वाराणसी' और 'जजमेंट डे' जैसी फिल्में भी 2027 में रिलीज होने वाली हैं।