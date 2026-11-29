यह वीडियो फिल्म के बजट की पारदर्शिता को लेकर भी चिंताएं उठाता है। इसमें प्राइम फोकस के निवेश, उसके बढ़ते शेयर दामों और हाल ही में हुई इनकम टैक्स (आयकर) की छापेमारी का जिक्र किया गया है।

वीडियो बनाने वाले ने साफ किया कि इन घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। हालांकि, प्रियंका के इस रील को पसंद करने से 'रामायण' से जुड़ी चर्चाएं और तेज़ हो गई हैं।