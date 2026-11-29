प्रियंका चोपड़ा के एक लाइक ने खोली 'रामायण' की पोल? फिल्म के बजट और आयकर छापे पर उठे सवाल
लेखन अंशिका शुक्ला
प्रियंका चोपड़ा इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक इंस्टाग्राम रील को पसंद किया है। यह रील रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' पर सवाल उठाती है।
इस रील में फिल्म के बड़े बॉक्स-ऑफिस इरादों पर चुटकी ली गई है। प्रियंका के इस रील को लाइक करने का स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
वीडियो में 'रामायण' के बजट की पारदर्शिता पर उठे सवाल
यह वीडियो फिल्म के बजट की पारदर्शिता को लेकर भी चिंताएं उठाता है। इसमें प्राइम फोकस के निवेश, उसके बढ़ते शेयर दामों और हाल ही में हुई इनकम टैक्स (आयकर) की छापेमारी का जिक्र किया गया है।
वीडियो बनाने वाले ने साफ किया कि इन घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। हालांकि, प्रियंका के इस रील को पसंद करने से 'रामायण' से जुड़ी चर्चाएं और तेज़ हो गई हैं।