समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का मजाक बना बवाल, प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाई लताड़ मनोरंजन Jun 29, 2026

कॉमेडियन समय रैना का 2024 का एक पुराना वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे खूब हंगामा मचा है। इस वीडियो में समय ने मजाक में कहा था कि एक प्रतियोगी को अपनी गर्लफ्रेंड के भावनात्मक सहयोग का बदला उसे 'सेक्शुअली' साथ देकर चुकाना चाहिए।

दरअसल, उस प्रतियोगी की गर्लफ्रेंड अपने पिता को मामूली हार्ट अटैक आने के बाद उसे छोड़कर चली गई थी। उस वक्त दर्शक और पैनलिस्ट दोनों ही हंस पड़े थे, लेकिन अब कई लोग इसे लिंगभेदी बताकर इसकी आलोचना कर रहे हैं।

पूर्व सांसद और शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने X पर यह क्लिप साझा करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया और यूट्यूब की जमकर आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मजाक के नाम पर ऐसे घटिया महिला-विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं।