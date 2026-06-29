समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का मजाक बना बवाल, प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाई लताड़
कॉमेडियन समय रैना का 2024 का एक पुराना वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे खूब हंगामा मचा है। इस वीडियो में समय ने मजाक में कहा था कि एक प्रतियोगी को अपनी गर्लफ्रेंड के भावनात्मक सहयोग का बदला उसे 'सेक्शुअली' साथ देकर चुकाना चाहिए।
दरअसल, उस प्रतियोगी की गर्लफ्रेंड अपने पिता को मामूली हार्ट अटैक आने के बाद उसे छोड़कर चली गई थी। उस वक्त दर्शक और पैनलिस्ट दोनों ही हंस पड़े थे, लेकिन अब कई लोग इसे लिंगभेदी बताकर इसकी आलोचना कर रहे हैं।
पूर्व सांसद और शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने X पर यह क्लिप साझा करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया और यूट्यूब की जमकर आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मजाक के नाम पर ऐसे घटिया महिला-विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं।
एक बार फिर समय की क्यों हो रही है आलोचना?
समय पहले भी ऐसे ही विवादों में फंस चुके हैं। अभिनेत्री कुशा कपिला के तलाक पर उनके मजाक को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। इस ताजा विवाद की तुलना हाल ही में हुए '370 रुपये की बिरयानी' वाले मामले से भी की जा रही है, जो प्रणित मोरे से जुड़ा था।
उस मामले में एक दर्शक ने दावा किया था कि पुरुषों द्वारा किए गए खर्चों के बदले लड़कियों को उनका अहसान मानना चाहिए।
उस घटना के बाद प्रणित को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं साफ इशारा करती हैं कि भारतीय कॉमेडी में महिलाओं के प्रति भेदभाव की समस्या अभी भी बनी हुई है।