'भूत बंगला' की शानदार शुरुआत, पेड प्रीव्यूज में बटोरे इतने करोड़, अब साढ़े 13 करोड़ की ओपनिंग पर नजर

'भूत बंगला' की शानदार शुरुआत, पेड प्रीव्यूज में बटोरे इतने करोड़, अब साढ़े 13 करोड़ की ओपनिंग पर नजर
अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे सितारों से सजी नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने 16 अप्रैल को हुए पेड प्रीव्यूज में साढे़ 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब 'धुरंधर 2' से मुकाबला कर रही है। माना जा रहा है कि यह अपने ओपनिंग डे पर 13.5 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है।
'भूत बंगला' की एडवांस बिक्री से कमाए 3.50 करोड़
फिल्म के 89,000 से ज्यादा एडवांस टिकट बिक चुके हैं, जिससे इसने रिलीज से पहले ही 3.50 करोड़ रुपये और कमा लिए हैं। फिल्म में हंसी और डर का मिश्रण दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म में स्वर्गीय असरानी को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके साथ ही, अरिजीत सिंह ने 'तू ही डिस्सा' गाने से वापसी की है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे कॉमेडी को कितना पसंद करते हैं और उसे कितना महत्व देते हैं, भले ही फिल्म इंडस्ट्री में इसे अक्सर वह सम्मान नहीं मिलता जिसका यह हकदार है।