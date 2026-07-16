प्रियदर्शन की 'हैवान' में सैफ अली खान का नया अवतार, अक्षय कुमार से लेंगे टक्कर

प्रियदर्शन ने फिल्म को निर्देशित किया है और सैफ उनके निर्देशन के अंदाज की तुलना क्लिंट ईस्टवुड से करते हैं।

इस फिल्म में सैफ के साथ अक्षय कुमार भी दिखेंगे, जो एक दुर्लभ खलनायक की भूमिका में हैं। सैफ ने बताया कि 'हम लोग एक से ज्यादा टेक शायद ही कभी लेते थे'।

उन्होंने कहा कि यह कहानी उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग है, जिसमें उनकी ऑन-स्क्रीन दोस्ती के बजाय एक गहरा और गंभीर ड्रामा देखने को मिलेगा।