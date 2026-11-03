'मालामाल वीकली 2' को झटका, शुरू होने से पहले पुराने निर्देशक-अभिनेता ने छोड़ा साथ

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, प्रियदर्शन ने पुष्टि की है कि वह 'मालामाल वीकली 2' का हिस्सा नहीं हैं।

उन्होंने लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में अपने रोल से इनकार करते हुए कहा, "मैं यह नहीं कर रहा हूं। मैंने कोई सीक्वल न करने का फैसला किया है।"

उनके रुख से साफ हो गया है कि वह ओरिजिनल फिल्म का फॉलो-अप डायरेक्ट करने के लिए वापस नहीं आएंगे।उनके अलावा, रितेश भी सीक्वल में शामिल नहीं होंगे।