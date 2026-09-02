ईशा देओल 'मलामाल वीकली 2' में शामिल हुईं

'मलामाल वीकली 2' की दुनिया से जुड़ा ईशा देओल का नाम, कॉमेडी से मचाएंगी धमाल

लेखन ज्योति सिंह 10:10 am Sep 02, 202610:10 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे सितारों से सजी 'मलामाल वीकली 2' की दुनिया दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। फिल्म में एक और नाम शामिल हो गया है, जो ईशा देओल का है। इसके जरिए वह कॉमेडी शैली में वापसी करेंगी। जाहिर है कि 'नो एंट्री', 'शादी नंबर 1' और 'वन टू थ्री' जैसी कॉमेडी फिल्मों से अभिनेत्री पहले ही दर्शकों को गुदगुदा चुकी हैं। अब 'मलामाल वीकली 2' में उनके जुड़ने की खबर है।