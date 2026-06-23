ओणम पर रिलीज होगी फिल्म 'खलीफा'

पृथ्वीराज सुकुमारन ओणम पर लूटने आएंगे बॉक्स ऑफिस, फिल्म 'खलीफा' से मचाएंगे धमाल

लेखन ज्योति सिंह 12:53 pm Jun 23, 202612:53 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन आगामी फिल्म 'खलीफा' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अभिनेता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के जरिए पृथ्वीराज और निर्देशक वैशाख 15 साल बाद एक साथ आ रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार 2010 में आई फिल्म 'पोक्किरी राजा' में काम किया था। अभिनेता ने अपनी पोस्ट में 'खलीफा' की रिलीज तारीख भी बताई है।