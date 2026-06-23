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पृथ्वीराज सुकुमारन ओणम पर लूटने आएंगे बॉक्स ऑफिस, फिल्म 'खलीफा' से मचाएंगे धमाल
ओणम पर रिलीज होगी फिल्म 'खलीफा'

पृथ्वीराज सुकुमारन ओणम पर लूटने आएंगे बॉक्स ऑफिस, फिल्म 'खलीफा' से मचाएंगे धमाल

लेखन ज्योति सिंह
Jun 23, 2026
12:53 pm
क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन आगामी फिल्म 'खलीफा' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अभिनेता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के जरिए पृथ्वीराज और निर्देशक वैशाख 15 साल बाद एक साथ आ रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार 2010 में आई फिल्म 'पोक्किरी राजा' में काम किया था। अभिनेता ने अपनी पोस्ट में 'खलीफा' की रिलीज तारीख भी बताई है।

ऐलान

फिल्म की टीम और क्रू के साथ साझा किया पोस्ट

पृथ्वीराज ने अपने एक्स अकाउंट पर 'खलीफा' की टीम और क्रू मेंबर्स के साथ एक तस्वीर साझा की है और बताया कि उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित रिवेंज थ्रिलर की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने लिखा, 'खलीफा की शूटिंग पूरी हुई! आमिर अली राजीव की जगह लेंगे... तस्कर आपसे एक आम आदमी के बाद मिलेंगे! 'खलीफा भाग 1' 20 अगस्त, 2026 से दुनियाभर के सिनेमाघरों में!' इस पोस्ट ने फिल्म का इंतजार कर रहे लोगों के बीच उत्सुकता जगा दी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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डेब्यू

'खलीफा' में नजर आएगा ये बॉलीवुड अभिनेता

'खलीफा' में नील नितिन मुकेश भी अहम किरदार में नजर आएंगे। इस परियोजना के जरिए वह मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म की कहानी पश्चिम एशिया, लंदन, नेपाल और केरलम तक फैले अंतरराष्ट्रीय सोने की तस्करी के नेटवर्क पर आधारित होगी। पृथ्वीराज 'आमिर अली' नाम के एक तस्कर का किरदार निभाएंगे। चूकि फिल्म 20 अगस्त को रिलीज होगी, इसलिए इसे दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम की छुट्‌टी का भरपूर फायदा मिल सकता है।

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