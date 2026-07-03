पृथ्वीराज सुकुमारन ने रणवीर सिंह के 'रॉकी' किरदार को बताया सबसे कमाल, बोले- ये आसान नहीं था

पृथ्वीराज बोले रणवीर का 'रॉकी' वाला किरदार नहीं था आसान

पृथ्वीराज ने बताया कि 'रॉकी' का किरदार निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर रणवीर ने उसे बेहद शानदार तरीके से निभाया।

उन्होंने निर्देशक करण जौहर से बातचीत में कहा, 'रणवीर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में वाकई कमाल के थे।'

इस फिल्म में रणवीर के अलावा आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी जैसे बड़े कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दिए थे।