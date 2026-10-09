'खलीफा' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कहां देख सकेंगे फिल्म?

अगर आप फिल्म देखने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पसंद करते हैं, तो बता दें 'खलीफा' सिंपली साउथ और अहा (तमिल और तेलुगु भाषाओं में), मनोरमा मैक्स (मलयालम) पर भी उपलब्ध है।

मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इसे स्टारजप्ले पर देखा जा सकता है। इस फिल्म को वैशाख ने निर्देशित किया है। कहानी मंबरक्कल आमिर अली (सुकुमारन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सोने की तस्करी के एक गिरोह में फंस जाता है और उसकी जिंदगी में बड़ा उलटफेर हो जाता है।

फिल्म की कास्ट में टोविनो थॉमस, नील नितिन मुकेश और मालविका शर्मा (जिनका यह मलयालम डेब्यू है) जैसे कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा, मोहनलाल ने भी मंबरक्कल अहमद अली के रूप में एक खास भूमिका निभाया है।