महेश बाबू की 'SSMB29' से पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर जारी, 'कुंभा' बनकर मचाएंगे तबाही

'SSMB29' से पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर जारी। (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@urstrulymahesh)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
03:15 pm
क्या है खबर?

एसएस राजामौली और महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'SSMB29' का इंतजार हर किसी को है। जब से फिल्म की घोषणा हुई है, लोग इससे जुड़े छोटे-बड़े अपडेट जानने को बेताब हैं। यह उत्सुकता और बढ़ने वाली है, क्योंकि फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन की पहली झलक आ गई है। 'कुंभा' के किरदार में दुश्मन बने पृथ्वीराज व्हील चेयर पर बैठे हैं। गुस्से में आंख दिखाते अभिनेता का पोस्टर काफी खतरनाक है। इसने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

रिलीज

फिल्म की कास्ट और रिलीज तारीख

निर्माताओं ने एक्स पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'पेश है कुंभा... अब तक का सबसे जटिल दिमाग जिसे मैंने खेला है... आपके लिए तैयार।' प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। उधर, राजामौली ने पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि 'SSMB29' से जुड़ा कुछ बड़ा 15 नवंबर को आने वाला है। दरअसल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम होगा।

