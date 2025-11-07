महेश बाबू की 'SSMB29' से पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर जारी, 'कुंभा' बनकर मचाएंगे तबाही
एसएस राजामौली और महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'SSMB29' का इंतजार हर किसी को है। जब से फिल्म की घोषणा हुई है, लोग इससे जुड़े छोटे-बड़े अपडेट जानने को बेताब हैं। यह उत्सुकता और बढ़ने वाली है, क्योंकि फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन की पहली झलक आ गई है। 'कुंभा' के किरदार में दुश्मन बने पृथ्वीराज व्हील चेयर पर बैठे हैं। गुस्से में आंख दिखाते अभिनेता का पोस्टर काफी खतरनाक है। इसने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।
Presenting KUMBHA..The most complex mind I have ever played…— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) November 7, 2025
Ready for you @urstrulymahesh 🔥
It’s game on @priyankachopra.
Thank you @ssrajamouli sir for crafting a world that constantly tests my limits… 😇🙏🏻#GlobeTrotter@mmkeeravaani @SriDurgaArts @SBbySSK pic.twitter.com/zyCV1ZZy4l
फिल्म की कास्ट और रिलीज तारीख
निर्माताओं ने एक्स पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'पेश है कुंभा... अब तक का सबसे जटिल दिमाग जिसे मैंने खेला है... आपके लिए तैयार।' प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। उधर, राजामौली ने पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि 'SSMB29' से जुड़ा कुछ बड़ा 15 नवंबर को आने वाला है। दरअसल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम होगा।
Amidst the climax shoot on set with all three, there’s a lot more prep happening around the #GlobeTrotter event, as we’re trying something far beyond what we’ve done before…— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 7, 2025
Can’t wait for you all to experience it on Nov 15th. Leading up to it, we’re filling your week with a…