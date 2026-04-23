पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'खलीफा' की रिलीज तारीख

फिल्म 'खलीफा' से तहलका मचाने को पृथ्वीराज सुकुमारन तैयार, आई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 05:49 pm Apr 23, 202605:49 pm

क्या है खबर?

पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'खलीफा' का ऐलान 2022 में किया गया था। पिछले साल फिल्म की शूटिंग शुरू तो हुई, लेकिन फिर इसकी रिलीज में देरी की खबरें आनी शुरू हो गईं। अब निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठाते हुए अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही साथ निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि की है कि फिल्म का एक प्रीक्वल 'खलीफा पार्ट 2: हिज रेन' भी होगा, जिसमें मोहनलाल मुख्य किरदार निभाएंगे।