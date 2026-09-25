'मिर्जापुर' की कामयाबी के बाद फिल्म बनेगी 'द फैमिली मैन'? सामने आई बड़ी जानकारी
लोकप्रिय वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के क्रिएटर्स अब इसे एक फिल्म में बदलने पर भी सोच रहे हैं। मनोज बाजपेयी इस शो में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसे इसकी रोमांचक कहानी और दमदार कलाकारों के लिए दर्शक बहुत पसंद करते हैं।
सुनने में आया है कि 'द फैमिली मैन' को फिल्म में बदलने का विचार कुछ समय से चल रहा था, लेकिन अभी टीम चौथे सीजन को पहले पूरा करने पर ध्यान दे रही है, उसके बाद ही फिल्म की योजना पर आगे काम होगा।
'द फैमिली मैन' की शूटिंग 2027 की शुरुआत में होगी शुरू
फिलहाल सबकी नजर चौथे सीजन को बनाने पर टिकी है। इसकी शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।
यह शो श्रीकांत तिवारी (मनोज) नाम के एक इंटेलिजेंस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमता है, जो अपनी खतरनाक नौकरी और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद करता है।
सामंथा रुथ प्रभु और प्रियामणि भी इसमें अहम किरदार निभाती हैं। इसकी दमदार कहानी और शानदार अभिनय की वजह से यह सीरीज भारत के टॉप स्ट्रीमिंग हिट्स में शुमार है।