'अनुपमा' की प्रिंसी प्रजापति का 'प्रहार' से बॉलीवुड में धांसू डेब्यू, जानिए राजकुमार राव के बारे में क्या बोलीं
सीरियल 'अनुपमा' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली प्रिंसी प्रजापति अब बॉलीवुड में 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' के साथ अपनी नई पारी शुरू कर रही हैं।
इस कोर्टरूम ड्रामा को अविनाश अरुण ने निर्देशित किया है। फिल्म 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के संघर्ष को पर्दे पर दिखाएगी।
इसमें राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, उनके साथ वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत भी महत्वपूर्ण किरदारों में हैं।
प्रिंसी ने की 'प्रहार' में राजकुमार की तारीफ
प्रिंसी ने बताया कि एक सच्ची कहानी पर काम करना उनके लिए काफी रोमांचक रहा, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी था। वजह यह थी कि इसे सही ढंग से पेश करने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी।
उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने के अपने अनुभव को 'मास्टरक्लास' बताया। प्रिंसी के मुताबिक, राजकुमार की मेहनत और काम के प्रति उनकी लगन ने उन्हें बहुत प्रेरित किया।
टीवी सीरियल 'मैं हूं अपराजिता' जैसे किरदारों से फिल्मों में आने के बाद प्रिंसी ने पाया कि सिनेमा कलाकारों को किसी भी किरदार को टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई से समझने का अवसर देता है।
यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।