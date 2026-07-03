'अनुपमा' की प्रिंसी प्रजापति का 'प्रहार' से बॉलीवुड में धांसू डेब्यू, जानिए राजकुमार राव के बारे में क्या बोलीं

प्रिंसी ने की 'प्रहार' में राजकुमार की तारीफ

प्रिंसी ने बताया कि एक सच्ची कहानी पर काम करना उनके लिए काफी रोमांचक रहा, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी था। वजह यह थी कि इसे सही ढंग से पेश करने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी।

उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने के अपने अनुभव को 'मास्टरक्लास' बताया। प्रिंसी के मुताबिक, राजकुमार की मेहनत और काम के प्रति उनकी लगन ने उन्हें बहुत प्रेरित किया।

टीवी सीरियल 'मैं हूं अपराजिता' जैसे किरदारों से फिल्मों में आने के बाद प्रिंसी ने पाया कि सिनेमा कलाकारों को किसी भी किरदार को टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई से समझने का अवसर देता है।

यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।