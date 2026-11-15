प्रिंस विलियम के साथ मुंबई में नजर आएंगे करण जौहर, 'अर्थशॉट प्राइज' समारोह की करेंगे मेजबानी

ये पहला मौका है जब 'अर्थशॉट पुरस्कार' भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल नई तकनीकों के क्षेत्र में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस भव्य समारोह में करीब 5,000 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें सचिन तेंदुलकर और आलिया भट्ट जैसे दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, मशहूर बैंड 'टेक दैट' और संगीतकार शाश्वत सचदेव अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समां बांधेंगे। इस बड़े आयोजन को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।