प्रिंस विलियम के साथ मुंबई में नजर आएंगे करण जौहर, 'अर्थशॉट प्राइज' समारोह की करेंगे मेजबानी
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम मुंबई में होने वाले 'अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर करेंगे। यह समारोह 16 से 19 नवंबर, 2026 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजने वाले लोगों और उनके नए आइडिया को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।
भारत में अर्थशॉट पुरस्कार की पहली दस्तक
ये पहला मौका है जब 'अर्थशॉट पुरस्कार' भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल नई तकनीकों के क्षेत्र में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस भव्य समारोह में करीब 5,000 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें सचिन तेंदुलकर और आलिया भट्ट जैसे दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, मशहूर बैंड 'टेक दैट' और संगीतकार शाश्वत सचदेव अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समां बांधेंगे। इस बड़े आयोजन को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।