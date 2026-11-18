करण जौहर ने प्रिंस विलियम का स्वागत किया

प्रिंस विलियम धर्मा प्रोडक्शन पहुंचे, करण जौहर के साथ सैफ-करीना ने किया स्वागत; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:28 pm Nov 18, 202602:28 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम इन दिनों भारत दौरे को लेकर चर्चा में हैं। इस मौके पर उन्होंने मुंबई में मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन कार्यालय का दौरा किया। दोनों की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। उनके स्वागत के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर भी धर्मा प्रोडक्शन में मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि प्रिंस 45 मिनट तक कार्यालय में रहे, जिसे करण ने अपना बड़ा सम्मान और सौभाग्य बताया।