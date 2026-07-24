मेगन मार्कल ने एल्टॉर्प में परिवार को दी श्रद्धांजलि, दिखाई मां डायना से जुड़ाव की मन मोह लेने वाली तस्वीरें

मेगन मार्कल ने एल्टॉर्प में परिवार को दी श्रद्धांजलि, दिखाई मां डायना से जुड़ाव की मन मोह लेने वाली तस्वीरें
अपनी UK की गर्मियों की यात्रा के दौरान, राजकुमार हैरी अपने बच्चों आर्ची और लिलिबेट को अल्थॉर्प लेकर गए। यह वही जगह है जहां उनकी मां राजकुमारी डायना ने अपना बचपन बिताया था।
उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें साझा की हैं। इनमें से एक तस्वीर में हैरी और आर्ची फूल पकड़े दिख रहे हैं, जबकि नन्हीं लिलिबेट उनके पीछे-पीछे चल रही है।
डायना को सम्मानित करने और परिवार को जोड़ने का जरिया बनी यह यात्रा
हैरी के लिए अल्थॉर्प महज एक जागीर नहीं है, यह वह जगह है जहां उनकी मां डायना ने अपना बचपन बिताया और उन्हें दफनाया भी गया है।
उन्होंने अपनी आत्मकथा 'स्पेयर' में इस जगह का जिक्र किया है। यह यात्रा आर्ची और लिलिबेट को उनके परिवार के दोनों पक्षों से जोड़ने का भी एक जरिया थी।
उन्होंने हाइग्रोव में राजा चार्ल्स से मुलाकात की और लिलिबेट के बपतिस्मा समारोह में डायना की बहनें भी मौजूद थीं। हैरी के लिए यह अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ अपने बच्चों के साथ नई यादें बनाने का एक भावुक तरीका था।