प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल सुरक्षा में भेदभाव को लेकर हुए नाराज, जानें पूरा मामला

प्रिंस की सुरक्षा की UK सरकार कर रही है समीक्षा

एक करीबी सूत्र ने बताया कि प्रिंस और मेगन, पिप्पा या जेम्स को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं मानते, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके साथ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं।

उनका मानना है कि यह अन्याय है कि दूसरों को सुरक्षा में मदद मिल रही है, जबकि उन्हें नहीं। अब UK सरकार प्रिंस प्रिंस की सुरक्षा पर पुनर्विचार कर रही है, खासकर उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और सार्वजनिक पहचान को देखते हुए।

सुरक्षा का यह मुद्दा उनके और किंग चार्ल्स के बीच अभी भी एक बड़ा विवाद बना हुआ है।