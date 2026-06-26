पिता के अपराध साम्राज्य से भिड़ी बेटी, प्राइम वीडियो ने रिलीज किया 'ईसाकापटनम' का जोरदार ट्रेलर
प्राइम वीडियो ने हाल ही में 'ईसाकापटनम' का ट्रेलर जारी किया है। यह एक नई तेलुगु क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो 2 जुलाई को स्ट्रीम होगी।
कहानी एक ऐसे पोर्ट टाउन की है, जहां नाडु (समुथिरकानी) का राजनीति और अपराध, दोनों पर दबदबा है, लेकिन जब उसकी बेटी भारती (ऐश्वर्या राजेश) यह तय करती है कि अब वह अपने पिता के साए में नहीं रहेगी और उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो पूरे शहर में हलचल मच जाती है।
'ईसाकापटनम' का ट्रेलर दिखाता है पिता-बेटी के टकराव को
इस ट्रेलर में पिता और बेटी के बीच के तनाव भरे रिश्ते को साफ देखा जा सकता है। उनकी यह लड़ाई पूरे शहर को हिला सकती है। 'ईसाकापटनम' का निर्देशन गैरी बीएच ने किया है और इसे प्रशांत रघाथी ने लिखा है।
इस सीरीज में सुनील और नरेश अगस्त्य जैसे कई दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। प्राइम वीडियो पर यह सीरीज प्राइम डे के तहत दुनिया भर में स्ट्रीम की जाएगी।
इसे तेलुगु के अलावा तमिल और हिंदी डब में भी देखा जा सकेगा। साथ ही, यह 15 भाषाओं के सबटाइटल्स के साथ 240 से ज्यादा देशों में उपलब्ध होगी।