कुणाल खेमू करेंगे रोमांचक रियलिटी शो 'एलायंस' की मेजबानी, ये सितारे लेंगे हिस्सा
प्राइम वीडियो ने कुणाल खेमू की मेजबानी में नए रियलिटी शो 'अलायंस' का ट्रेलर जारी कर दिया है। यह शो 26 जून को शुरू होगा और 6 हफ्तों तक हर दिन इसके नए एपिसोड देखने को मिलेंगे।
इसमें भरपूर ड्रामा, रणनीति और बदलते हुए गठबंधन का खेल नजर आएगा, जहां कंटेस्टेंट अपने रिश्तों और अप्रत्याशित ट्विस्ट का सामना करेंगे।
इस बारे में बात करते हुए कुणाल कहते हैं, 'अलायंस' बाकी रियलिटी शोज से काफी अलग है जिन्हें मैंने देखा है।' उन्होंने इसे एक ऐसा फॉर्मेट बताया है, जो हर किसी को सीट से हिलने नहीं देगा।
'अलायंस' शो में कौन-कौन लेगा हिस्सा?
'अलायंस' में कई दिलचस्प मशहूर जोड़ियां देखने को मिलेंगी। इनमें रवि किशन अपनी बेटी रिवा के साथ, कुशाल टंडन अर्सलान गोनी के साथ और मिनी माथुर निखिल चिनप्पा के साथ शामिल होंगे।
इसके साथ ही, गेमिंग और सोशल मीडिया से जुड़े चेहरे भी इस शो का हिस्सा होंगे। इस शो के एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होंगे।
अगर आप अप्रत्याशित रियलिटी टीवी देखना पसंद करते हैं, तो यह शो आपको जरूर देखना चाहिए।
कुणाल ने बताया कि वह इस अनोखे कॉन्सेप्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जो लोगों को नए माहौल में ढलने और रिश्ते बनाने पर जोर देता है।