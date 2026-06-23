कुणाल खेमू करेंगे रोमांचक रियलिटी शो 'एलायंस' की मेजबानी, ये सितारे लेंगे हिस्सा

'अलायंस' शो में कौन-कौन लेगा हिस्सा?

'अलायंस' में कई दिलचस्प मशहूर जोड़ियां देखने को मिलेंगी। इनमें रवि किशन अपनी बेटी रिवा के साथ, कुशाल टंडन अर्सलान गोनी के साथ और मिनी माथुर निखिल चिनप्पा के साथ शामिल होंगे।

इसके साथ ही, गेमिंग और सोशल मीडिया से जुड़े चेहरे भी इस शो का हिस्सा होंगे। इस शो के एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होंगे।

अगर आप अप्रत्याशित रियलिटी टीवी देखना पसंद करते हैं, तो यह शो आपको जरूर देखना चाहिए।

कुणाल ने बताया कि वह इस अनोखे कॉन्सेप्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जो लोगों को नए माहौल में ढलने और रिश्ते बनाने पर जोर देता है।