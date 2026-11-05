OTT पर धाक जमाने आ रही 'जेलर 2'

'जेलर 2' का OTT पर होगा राज, कब और कहां आएगी रजनीकांत की फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am Nov 05, 202611:22 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धाक जमाने आ रही है। नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित एक्शन-कॉमेडी पिछले महीने 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इसने दुनियाभर में अब तक 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। सैकनिल्क के अनुसार फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में मौजूद है और 21वें दिन तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 466.05 करोड़ रुपये कमा चुकी है। आइए जानते हैं कि इसे OTT पर कब और कहां देख सकेंगे।