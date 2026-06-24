प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले 'पंचायत' के बिनोद और भूषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 'पंचायत' के 'बिनोद' और 'भूषण' से मुलाकात, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 11:55 am Jun 24, 202611:55 am

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के किरदारों ने अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीता है, लेकिन इस बार 'फुलेरा गांव' के 2 सबसे चर्चित चेहरे किसी और वजह से नहीं, बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, एक हालिया इवेंट के दौरान नरेंद्र मोदी का सामना 'पंचायत' सीरीज के बिनोद और भूषण (बनराकस) से हुआ।