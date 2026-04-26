प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगीत प्रेमियों को बड़ा तोहफा, अब OTT पर भी सुन सकेंगे 'बीटिंग रिट्रीट' की धुनें

सशस्त्र बलों की देशभक्ति धुनें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध

1950 के दशक से निरंतर जारी 'बीटिंग रिट्रीट' की गौरवशाली परंपरा में इस साल थल सेना, नौसेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बैंड्स ने अपनी जुगलबंदी से समां बांध दिया। इस वर्ष के समारोह में वायु सेना की 'सिंदूर' और नौसेना की 'मत्स्य यंत्र' फॉर्मेशन्स मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। विशेष रूप से, थल सेना के बैंड ने 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर उसे संगीतमय सम्मान दिया। साथ ही धुनों के माध्यम से भारत की क्रिकेट विजय का भी जश्न मनाया गया, जिसने हमारे गौरवशाली इतिहास और आधुनिक सफलताओं को एक सूत्र में पिरो दिया।