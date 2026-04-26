प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगीत प्रेमियों को बड़ा तोहफा, अब OTT पर भी सुन सकेंगे 'बीटिंग रिट्रीट' की धुनें
संगीत प्रेमियों और देशभक्तों के लिए एक शानदार खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के सुप्रसिद्ध 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह की धुनें अब 'वेव्स' OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
दिल्ली के विजय चौक पर हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का समापन करने वाला यह कार्यक्रम हमारे सशस्त्र बलों की अद्भुत संगीत प्रतिभा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के अनुसार, ये देशभक्ति धुनें जल्द ही अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आम जनता आसानी से इन गौरवशाली धुनों का आनंद ले सके।
सशस्त्र बलों की देशभक्ति धुनें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध
1950 के दशक से निरंतर जारी 'बीटिंग रिट्रीट' की गौरवशाली परंपरा में इस साल थल सेना, नौसेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बैंड्स ने अपनी जुगलबंदी से समां बांध दिया। इस वर्ष के समारोह में वायु सेना की 'सिंदूर' और नौसेना की 'मत्स्य यंत्र' फॉर्मेशन्स मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। विशेष रूप से, थल सेना के बैंड ने 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर उसे संगीतमय सम्मान दिया। साथ ही धुनों के माध्यम से भारत की क्रिकेट विजय का भी जश्न मनाया गया, जिसने हमारे गौरवशाली इतिहास और आधुनिक सफलताओं को एक सूत्र में पिरो दिया।