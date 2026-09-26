'हनुमान अंशा' के निर्देशक के भजन पर झूमे प्रधानमंत्री मोदी

'हनुमान अंश' के निर्देशक के भजन पर झूम उठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खंजड़ी बजाकर जमाया रंग

लेखन नेहा शर्मा 06:43 pm Sep 26, 202606:43 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने स्थित पार्क में संघ परिवार के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में भाग लिया। 'भजन क्लबिंग' एक आधुनिक ट्रेंड है, जिसमें युवा कॉन्सर्ट जैसे माहौल में इकट्ठा होकर भक्ति गीतों पर गाते, थिरकते और ताली बजाते हैं। इस खास मौके पर 'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने भी मंच पर अपनी प्रस्तुति दी और भक्ति गीत गाकर समां बांध दिया।