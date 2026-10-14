'प्रेमादा ऊराली' ने पलटी बाजी, जुबानी तारीफ से किया 50 करोड़ का आंकड़ा पार

मनोज कुमार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। यह फिल्म गांव के जीवन को ईमानदारी से दिखाने और दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों की वजह से अलग पहचान बनाती है।

फिल्म में ज्यादातर नए कलाकार हैं, सिर्फ रंगायाना रघु को छोड़कर। शुरुआत में इसे ज्यादा पहचान भी नहीं मिली थी।

इसके बावजूद, इसकी कहानी ऐसी है जिससे लोग आसानी से जुड़ पाते हैं और इसी वजह से इसने पूरे कर्नाटक में दर्शकों की भीड़ खींच ली।

इस फिल्म ने यह भी साबित कर दिया है कि सच्ची भावनाएं भी अपने दम पर एक बड़ी हिट बन सकती हैं।