बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'प्रेम कीटाणु' और 'द वन' के सामने भी फीकी नहीं पड़ी 'हनुमान अंश', देखें ताजा कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Oct 05, 202610:07 am

क्या है खबर?

वीर पहाड़िया की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' पहले से सिनेमाघरों में मौजूद है। उधर, हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' भी रिलीज हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब के आगे भी 'हनुमान अंश' की चमक फीकी नहीं पड़ी है। आइए देखें इन सभी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कमाई का हाल।