प्रीति जिंटा ने मुंबई में किराए पर लिया घर

प्रीति जिंटा ने किराए पर लिया नया आशियाना, हर महीने चुकाएंगी इतनी रकम

लेखन ज्योति सिंह 04:26 pm Jun 18, 202604:26 pm

क्या है खबर?

प्रीति जिंटा भारतीय सिनेमा में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्हें जल्द ही सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' में देखा जाएगा जिसका टीजर हाल ही में जारी हुआ। हालिया अपडेट है कि अभिनेत्री ने मुंबई में अपने 2 अपार्टमेंट बेचने के बाद एक नया घर किराए पर लिया है। उनका यह आलीशान अपार्टमेंट शहर के बांद्रा पश्चिम स्थित पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है, जिसे प्रीति द्वारा 2 साल की लीज पर लिया गया है।